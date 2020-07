DHL Express - ‘Savršen let‘ od Leipziga do New Yorka

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj ekspresnih usluga, obavio je revolucionarni demonstrativni let rano ujutro 1. srpnja 2020. Za let iz centra DHL-a u Leipzigu u međunarodnu zračnu luku JFK u New Yorku, zakazan je zrakoplov A330-200F koji troši znatno manju količinu goriva i smanjuje emisiju CO2.

DHL-ova zrakoplovna tvrtka European Air Transport GmbH identificirala je više od 50 akcija kako bi podržala 'savršen let' koji štedi mlazno gorivo i smanjuje emisiju CO2. Tome pridonose pranje motora prije leta, poboljšana aerodinamika rute pomoću modernog sustava planiranja leta, optimalna ruta polijetanja (neograničeni uspon do visine leta od zračne luke Leipzig / Halle) i najbolji mogući postupak slijetanja u međunarodnu zračnu luku John F. Kennedy u New Yorku, gdje se zrakoplov može spustiti u stalnom kutu s minimalnom snagom motora.

- Naša je svrha, svaki dan povezati ljude i poboljšati njihov život. Želimo što brže isporučiti pošiljke naših klijenata u odredišnu zemlju. Zbog toga poslujemo u više od 220 zemalja i teritorija širom svijeta. Također, svjesni smo svoje odgovornosti prema okolišu i trudimo se da inovativne tehnologije primijenimo u našem logističkom lancu kako bismo postali učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji. Optimalne rute i manja potrošnja mlaznog goriva pomoći će nam da postanemo još zeleniji - rekao je Alberto Nobis, CEO, DHL Express Europe.

'Savršen let' obavljen je u stvarnim radnim uvjetima s teretnim zrakoplovom ukrcanim do uobičajenog kapaciteta (oko 60 tona tereta). Zrakoplov je poletio iz centra DHL-a u Leipzigu / Halleu u srijedu 1. srpnja oko 3:15 sati (srednjoeuropsko ljetno vrijeme), a sletio je u New York City u 12:05 sati (CEST) istog dana. DHL Express razvio je optimalan scenarij leta u suradnji sa svim jedinicama kontrole zračnog prometa i ostalim zrakoplovnim partnerima duž atlantske rute, uključujući njemačku kontrolu zračnog prometa (DFS), Eurocontrol, NATS (Nacionalne službe zračnog prometa, Velika Britanija), IAA (Irska zrakoplovna uprava ), Shanwick Oceanic Control, NavCanada, ISAVIA (Island), IATA (International Air Transport Association), FAA (Federal Aviation Administration) i PANYNJ (Port Authority New York i New Jersey).

Ukupno 13 institucija su sudjelovale kako bi podržale optimalnu rutu leta i nadmorsku visinu, uzimajući u obzir stvarne vremenske uvjete, vjetar i drugi zračni promet tijekom leta. Predviđena je ušteda na mlaznom gorivu oko 1.000 kg, što odgovara smanjenju CO2 od 3.150 kg.

- Oduševljeni smo što smo imali toliko partnera za ovaj poseban let za koji smo se zajedno, temeljito pripremali kao i ostvarenim rezultatima. Naš „savršen let“ može pokazati put ka povećanju učinkovitosti zračnog teretnog prometa uz najmanju moguću potrošnju goriva i smanjenje emisije CO2. Ovim demonstracijskim letom možemo steći važne spoznaje za industriju zračnog prometa i pridonijeti Deutsche Post DHL Grupi u ostvarenju svog klimatskog cilja: nulta stopa emisije iz prijevoza - rekao je Roy Hughes, Executive Vice President, DHL Network Operations Europe.

Ovo je samo jedna od mnogih inicijativa koje Deutsche Post DHL Grupa provodi na svom putu da logistiku i zrakoplovstvo učini ekološki prihvatljivijom. Uz mjere poput trenutne obnove flote A330-200F i nabave 14 novih zrakoplova Boeing 777F koji stvaraju do 18 posto manje emisije CO2, kao i izgradnjom ekološki prihvatljivog logističkog centra u zračnoj aerodromu Köln / Bonn 2019. godine, Tvrtka je posljednjih godina intenzivno ulagala u modernizaciju svojih operacija za zračni prijevoz tereta.



Pored toga, Deutsche Post DHL Grupa koristi zelene alternative uobičajenim gorivima u raznim operacijama. U okviru svog članstva u airegu e.V. i Global Alliance Powerfuels, tvrtka nastavlja s razvojem održivih goriva poput biogoriva ili e-goriva. U cestovnom teretnom prijevozu, električna dostavna vozila već čine značajan udio voznog parka.