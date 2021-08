Jeff Bezos tuži NASA-u zbog 2,9 milijarde dolara vrijednog ugovora s Elonom Muskom

Blue Origin, kompanija Jeffa Bezosa, tužila je NASA-u zbog 2,9 milijarde dolara vrijednog ugovora kojim SpaceX, u vlasništvu Elona Muska, postaje odgovoran za izgradnju sustava kojim se planira sletjeti na Mjesec, a ovakav je potez još jednom potvrdio rivalstvo između Bezosa i Muska.

Iz kompanije bivšeg šefa Amazona smatraju da je postizanje takvog dogovora nepravedno te da postoje problemi u njegovom sklapanju s obzirom na to za su za isti ugovor ponudu dali i Blue Origin i treća kompanija, Dynetics. Zato je bilo očekivano da će dogovor biti postignut s dvije kompanije, a ne jednom, što je naljutilo Bezosa.

BBC navodi da je Blue Origin NASA-u optužio za nezakonitu i nepropisnu ocjenu njezinih prijedloga te da u sudskom podnesku kompanija navodi da oni nastavljaju vjerovati da su potrebna dva pružatelja usluga za izgradnju sustava za željeno slijetanje astronauta na Mjesečevu površinu već 2024. godine.

– Čvrsto vjerujemo da se problemi s ovom nagodbom moraju riješiti na način da ona bude pravedna, stvori konkurentnost i osigura siguran povratak na Mjesec za Ameriku – istaknuli su iz Blue Origina.

Nedostak financijskih sredstva

No, kako prenosi The Verge, s obzirom na to da je Kongres za navedeni projekt odobrio samo 850 milijuna dolara od 3,3 milijarde dolara koliko je NASA tražila, nisu postojala financijska sredstva za sklapanje ugovora s dvije kompanije kako je bilo planirano.

– Nemam dovoljno sredstava ni za pokušaj pregovaranja koje bi dovelo do potpisivanja ugovora s Blue Originom – istaknula je Kathy Lueders koja vodi NASA-in program ljudskog svemirskog leta.

Ono što je vjerojatno dodatno utjecalo na podizanje tužbe jest to što je odbijena i Bezosova ponuda iz srpnja kojom je ponudio da pokrije do dvije milijarde dolara NASA-inih troškova, sve kako bi se ponovo razmotrilo sklapanje ugovora.

Nada za povratak ljudi na Mjesec

Inače, Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu i osnivač Amazona, se nakon povlačenja s mjesta voditelja odlučio posvetiti svojim snovima i krenuo je u 'osvajanje svemira', a 20. srpnja ove godine je i odletio u svemir s letjelicom svoje kompanije, New Shepard. Već je tada bilo očito da je ozbiljan u svojoj namjeri da bude prvi u 'svemirskoj utrci milijardera' jer je u svemir letio samo devet dana nakon milijardera Richarda Bransona. Osim toga, njegovo rivalstvo s Muskom traje već godinama posebno zato što obojica imaju ambicije biti dio velikih svemirskih pothvata.

Svejedno, američki nadzornik Državnog ureda za odgovornost (GAO) u međuvremenu je odbacio žalbu Blue Origina i Dynetica jer smatra da NASA nije postupila pogrešno ili nepravedno kada je ugovor sklopila samo s jednom tvrtkom, a NASA ima vremena do 12. listopada da odgovori na tužbu.

Iako iz SpaceX-a još nisu komentirali tužbu, ovakva borba milijardera koji su opsjednuti svemirom nije neočekivana s obzirom na to da bi se ovim projektom prvi put nakon 1972. godine ljudi trebali vratiti na Mjesec.