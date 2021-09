Rok prošao, dug nije isplaćen, a neizvjesnost s Evergrandeom raste

Rok za uplatu kamata na obveznicu prezadužene kineske nekretninske tvrtke Evergrande istekao je u četvrtak, odnosno jučer, a još uvijek nema naznaka da je ikakva uplata izvršena. Ulagači su učinili ono što su morali – prodali su dionice Evergrandea, koje su danas, u petak, odmah doživjele pad za gotovo 12 posto, unatoč jučerašnjem rastu od 17 posto.

Budući da iz tvrtke nisu dali nikakve informacije o izvršenoj uplati, raste neizvjesnost o sudbini Evergrandea. Kako doznaje The New York Times, jedan imatelj obveznica rekao je da tvrtka nije izvršila plaćanje koje je trebalo iznositi 83,5 milijuna dolara. Riječ je o obveznici denominiranoj u iznosu od 2 milijarde dolara koja treba dospjeti u ožujku 2022.

No, to ne znači nužno da će tvrtka, čiju dugovi premašuju 300 milijardi dolara, bankrotirati. Naime, Evergrande još ima 'grace period' od 30 dana prije nego što to neplaćanje rezultira neispunjenjem obveza, što znači da bi se imatelji obveznica, kao i cijeli svijet koji motri događaje u vezi Evergrandea, mogli suočiti s mjesec dana neizvjesnosti.

China Evergrande je, čini se, prepustila globalnim investitorima da nagađaju hoće li platiti dug ili ne, zbog čega se strahuje da će Peking dopustiti inozemnim imateljima obveznicima da pretrpe velike gubitke, a ovim se događajima kriza likvidnosti u najzaduženijoj nekretninskoj tvrtki na svijetu neupitno produbljuje.

Ostalo je otvoreno i pitanje hoće li kineska vlada uskočiti u zadnji tren i spasiti Evergrande, čemu se ulagači potajno nadaju.