English café u Lideru: Small talk - Meeting an acquaintance

Engleskim se jezikom znate služiti kada se radi o poslovnoj terminologiji, ali small talk je druga priča? Boutiquelingua vam dolazi u pomoć s četiri radionice small talka. U prvoj smo naveli izraze za započinjanje razgovora s poznanicima i poznanicama, a u drugoj vam nudimo nekoliko pitanja za sugovornike i sugovornice!

Izrazi poput 'Fancy bumping into you here', 'Fancy seeing you here', 'I haven’t seen you for ages' i 'Long time, no see' služe nam kako bismo započeli razgovor, dok pitanjima poput 'How are things?' i 'How are you getting on?' sugovornike i sugovornice potičemo na razgovor o tome što je novo u njihovim životima.

Umjesto 'How are things' i 'How are you getting on' možemo koristiti i 'What have you been up to' ili 'How is it all going', primjerice:

- How are you getting on?

- Great, I’ve just started working in a new company. What about you? How is it all going?

Na ova pitanja možemo odgovoriti i s izrazima poput 'Busy as ever' i 'I’ve been completely snowed under', kojima sugovornicima i sugovornicama poručujemo da smo jako zaposleni. Izraz 'to be snowed under' znači biti zatrpan nečim, a najčešće se odnosi na posao. Ako im pak želimo poručiti da nema ničeg novog, možemo koristiti 'Oh, no major news really' ili 'Same old, same old'.

Pridružite nam se i sljedeći utorak i usavršite vještinu small talka!