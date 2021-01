Tomislav Pancirov: Savjeti kako kvalitetno pisati poslovni blog

Kvalitetan poslovni blog podrazumijeva ulaganje resursa, ali s obzirom na to da je riječ o alatu kojim se gradi reputacija, vrijedi svakog uloga. No, prije svega dobar savjet zlata vrijedi stoga smo potražili osobu koja redovito tako komunicira sa svojom zajednicom.

Tomislav Pancirov nakon niza pozicija u marketinškim agencijama i korporacijama krenuo je plivati uravnoteženijim poslovnim vodama kao lifestyle-poduzetnik koji sam bira svoje poslove i ne živi više samo da bi radio. Kako postići takvu neovisnost i pokrenuti vlastiti posao redovito piše na svom poslovnom blogu TomislavPancirov.com.

– Pošto lifestyle poduzetništvo u fokus stavlja primarno životni stil, a sloboda je jedan od glavnih faktora za privatno-poslovni balans, ovo nas dovodi do lokacijske neovisnosti i digitalnog nomadstva. Trenutačna situacija učinila je rad na daljinu normalnim i upravo je brendiranje s pomoću digitalnih kanala, uključujući blog, nužnije no ikad. Iako na prvu često pomislimo da ljudi više ne čitaju, ako pogodimo temu i dobro je obradimo, zadržat ćemo čitatelja koji će nam se vraćati. Zapitajte se kako možete riješiti problem koji vaš target ima i to dovoljno razradite na blogu. Na ovaj način ćete pokazati kako ste stručni i educirat ćete vaš target – ističe Pancirov.

Čitateljima se ne obraća samo tekstovima, već i video sadržajem i za te svrhe posebno kreiranim PDF-ovima. Besplatnog je sadržaja na internetu napretek, stoga, tvrdi mladi poduzetnik, ne treba škrtariti s informacijama i bojati se da će netko iz vašeg bloga sâm naučiti određenu vještinu pa vas neće angažirati.

Evo nekoliko njegovih veoma korisnih savjeta kako kvalitetno voditi poslovni blog.

Budite aktualni i razmišljajte u kojoj je fazi vaš 'target'

Primjerice, moj je trenutačno najčitaniji blog '2021.: najbolja godina dosad: vodič za postavljanje ciljeva i planiranje godine' jer moj target koji želi napredovati i raditi na sebi iskorištava početak godine za planiranje. Prema čitanosti slijede blogovi o vođenju paušalnog obrta i idejama za posao digitalnih nomada. Te su teme meni bile važne kad sam pokretao svoje poslovanje. Kad riješite neki svoj problem, pišite o tome i pokažite ljudima kako i oni mogu napraviti to, bez obzira na to što možda niste stručnjaci na tom području.

Distribucija teksta

Važno je distribuirati tekst svim kanalima. LinkedIn je, naravno, u fokusu za poslovnu zajednicu, ali nemojte zanemariti ni YouTube s opisom videa, Facebook, pa ni Instagram. To će vam pomoći u poboljšanju optimizacije za tražilicu. Blog koji primarno pišete za internetsku stranicu možete samo prilagoditi za te kanale. To što je nešto ponajprije vizualni kanal ne znači da ljudi ne čitaju na njemu. Neke od najboljih reakcija dobio sam nakon prilagodbe blogova za Instagram Stories. Ako imate povezane videosadržaje i dokumente u PDF-u​, priložite ih kako bi čitatelji mogli dobiti što više informacija iz vašeg bloga.

Pišite kako se vaš 'target' izražava

Kad sam napisao jedan od svojih najčitanijih blogova 'Kako otvoriti paušalni obrt online', javila mi se dobronamjerna računovotkinja s komentarom kako paušalni obrt ne postoji, već je to kolokvijalni izraz, te da je riječ o obrtu s paušalnim oporezivanjem. Da sam zaista tako naveo u tekstu, nitko me ne bi pronašao jer jednostavno ne traže tako i ne bih bio na prvoj stranici tražilice za taj pojam.

Nemojte prodavati

Najprije ponudite besplatnu dodanu vrijednost pa tek onda na kraju navedite target na svoj komunikacijski cilj. Najprije riješite problem pa tek onda recite što mogu kupiti od vas. Tako stječete povjerenje jer ste pomažući na neki način psihološki zadužili čitatelja. Danas su potrošači na tolikoj razini svijesti da ako žele naći proizvod ili uslugu, to neće biti problem. Prekidanje konzumacije sadržaja glasnim 'Kupi!' samo će ih odvratiti od vašeg bloga.

– Blogovi moraju biti dio redovite komunikacije. Strateški osmišljenim temama i sadržajem blogova možete postići i željenu percepciju tvrtke i njezinih ključnih zaposlenika u poslovnoj zajednici. Samo nemojte očekivati da ćete rezultate od napisanog blog posta imati odmah, to je dugoročna gradnja odnosa koja i donosi dugoročne rezultate – zaključuje Pancirov.