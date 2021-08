Kampanja Tiffany&Co: Moćan par, Basquiat, žuti dijamant i pokoja sitna laž

Nova marketinška kampanja 'About Love' luksuznog brenda Tiffany&Co, modernim rječnikom rečeno - zapalila je internet. Osim što su kao ambasadori brenda odabrani Jay Z i Beyoncé, jedan od najmoćnijih parova u industriji zabave, te je ovo njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u nekoj kampanji, po prvi puta legendarni Tiffany dijamant - najveći žuti 200-karatni dijamant na svijetu nosi jedna Afroamerikanka. No, to nisu jedine stvari koje se u kampanji inspiriranoj Audrey Hepburn i Doručkom kod Tiffanyija mogu premijerno vidjeti. Bračni par, naime, pozira pred slikom 'Equals Pi' čuvenog njujorškog umjetnika Jean-Michel Basquiata, miljenika pop-kulturne scene osamdesetih i jednog od najznačajnijih američkih slikara 20. stoljeća koja je tako 'po prvi put prikazana u javnosti'.

Više vlasnika

To djelo čuvenog, prerano preminulog umjetnika čija popularnost ne jenjava ni u 21. stoljeću, trenutno je u vlasništvu kompanije Tiffany&Co, a njome, što je zanimljivo, dominira upravo čuvena Tiffany plava boja. Kako je Bernard Arnault, čelni čovjek LVMH grupacije koja je nedavno preuzela američki Tiffany&Co, izjavio WWD-u, ne postoji dokaz da je Basquiat to djelo slikao za Tiffany, ali znakovito je to što je on volio New York, obožavao nakit, ali i luksuz.

- Moja je pretpostavka da boju nije odabrao slučajno. Ona je toliko specifična da vjerujem da je riječ o svojevrsnom umjetnikovom hommageu Tiffanyiju - objasnio je Arnault.

No, iako se u kampanji About Love mnogo toga pojavljuje po 'prvi puta', magazin Vanity Fair otkriva da je i to jednim dijelom marketinški trik. Barem kad je o Basquiatu riječ. Naime, djelo 'Equals Pi' već je viđeno u javnosti i prošlo je 'nekoliko ruku' prije nego je došlo u posjed milijardera Arnaulta. Iako nije poznato tko je prvi kupac djela kojeg je umjetnik naslikao na vrhuncu svoje slave 1982. godine, zna se da je dvije godine nakon njegove smrti od predoziranja, 1990., 'Equals Pi' završila na aukciji čuvene kuće Sotheby's. Koncem devedesetih djelo je ponovno promijenilo vlasnika i stiglo u dom (odnosno jedan od domova) Alberta Sabbadinija, vlasnika čuvenih trgovina luksuznim nakitom Sabbadini. Basquiatov rad visio je na zidu njegove milanske vile uz bok s djelima Georgea Conda, Damiena Hersta i Anselma Kiefera što je publika i mogla vidjeti u luksuznom foto-editorijalu magazina W.

Pohvalna kampanja

Upravo je ta obitelj, navodno, 'Equals Pi' prodala Arnaultu kojemu ovo nije prva Basquiatova slika. Milijarder ih posjeduje desetak, a osim što njegovu umjetničku kolekciju mogu vidjeti sretnici koji posjećuju jedan od njegovih domova diljem Francuske i svijeta, nerijetko ih posuđuje muzeju Louis Vuitton Foundationa. Iako je Arnault uvjeren da je ovo djelo posvećeno upravo Tiffanyiju, Vanity Fair smatra da je to samo milijarderov 'wishful thinking'. No, bez obzira na pokoji marketinški trik, kampanju svakako vrijedi pohvaliti. Naime, Tiffany&Co je percipiran kao brend privilegiranih, američkih bijelaca, pripadnika više-srednjeg i visokog sloja te ni na koji način nije 'fermao' bogatu afro-američku kulturu. Ova njegova nova, rebrandirana verzija tu nepravdu kani ispraviti. I očito ne pita za cijenu. Osim što su za zaštitna lica odabrali tamnopute umjetnike, odlučili su donirati dva milijuna dolara pretežno afroameričkim koledžima i sveučilištima.