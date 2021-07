Mattel novom lutkicom odao počast neočekivanoj junakinji, tenisačici Naomi Osaka

Proizvođač čuvenih lutkica Barbie, kompanija Mattel svojoj je kolekciji Role Models Doll pridružila lutkicu tenisačice Naomi Osake koja je, posve iznenadno, postala uzor svima koji se bore s problemima s mentalnim zdravljem. Naime, ta ponajbolja tenisačica na svijetu naglo se povukla s čuvenog grand slam turnira Roland Garros s objašnjenjem da se želi posvetiti brizi za svoje mentalno zdravlje te tako otvorila tu ključnu temu koja se danas čini važnijom nego ikad.

OK je ne biti OK

Da podsjetimo, Osaka je koji tjedan prije povlačenja odbila sudjelovati na obaveznim press konferencijama zbog čega su je organizatori penalizirali s 15 tisuća dolara. Budući da dalje nije željela ispunjavati tu obavezu komunikacije s medijima, odlučila se povući sama tvrdeći da ima problema s anksioznošću i depresijom, javni joj nastupi stvaraju nelagodu i to je nešto s čime se bori godinama. Osaka si je tako 'kupila' vrijeme da se pobrine za svoje mentalno zdravlje prije nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju za koje će, kako je tad izjavila, biti spremna.

Budući da ni jedan sportaš na svijetu nije odustao od tako važnog natjecanja (osim ako nije bila riječ o fizičkoj ozljedi), ovaj je Osakin potez snažno odjeknuo medijima i polarizirao javnost. Dio publike smatralo je da su medijske obveze sastavni dio cijele priče - bez medija ne bi bilo ni natjecanja, pa ni vrhunskih sportaša, dok su drugi stali na stranu tenisačice tvrdeći da je vrijeme da se uvedu neke promjene u javni diskurs.

Mentalne 'ozljede' su jednako ozbiljne ili, ako hoćete, stvarne kao i one fizičke. Nužno je destigmatizirati takve poteškoće kako nitko ne bi morao osjećati sram, nelagodu ili oklijevao potražiti pomoć. Da je OK ne biti OK, u Mattelu su pokazali lutkicom, a taj potez je pohvalila i sama tenisačica. Na Twitteru je objavila fotografiju 'svoje' lutkice te da se nada da svako dijete zna da može biti i učiniti što god poželi.