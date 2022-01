Zbog cenzure na Twitteru i Joe Rogan migrirao na konzervativnu platformu GETTR

Jedan od najpoznatijih podcastera i globalnih medijskih lica, Joe Rogan odlučio je preseliti na konzervativnu društvenu platformu GETTR koju je pokrenuo bivši savjetnik i glasnogovornik Donalda Trumpa, Jason Miller. Povod za tu migraciju Twitterovo je gašenje profila Marjorie Taylor Green, američke republikanke koja je širila dezinformacije o Covidu-19, ali i suspenzija računa dr. Roberta Malonea koji je nedugo nakon toga gostovao u Roganovom podcastu i kritizirao mjere borbe protiv pandemije i doveo u pitanje učinkovitost Pfizer cjepiva.

Iako je Malone Roganu objasnio da mu nije namjera klevetati već natjerati ljude da misle svojom glavom, YouTube je tu podcast epizodu obrisao sa svoje platforme. Revoltirani se Rogan zato odlučio priključiti GETTR-u koji se reklamirao kao platforma 'neovisna od monopola društvenih medija i prihvaća slobodu govora'.

Kultura straha

Potonje, u teoriji, zvuči primamljivo, ali u praksi ne cvjetaju ruže. Istina jest da na GETTR-u nema suspenzija računa na način koji to čine komercijalne društvene mreže, ali je ujedno i rasadnik različitih teorija zavjera, ali i rasizma i antisemitizma. Naime, ta platforma, osnovana u srpnju ove godine, funkcionira na sličan način kao i Twitter: korisnici mogu objaviti postove do 777 znakova, uploadati fotografije i videa, sudjelovati u 'trending' temama, dijeliti i lajkati. Do studenog 2021. prikupila je tri milijuna korisnika (400 tisuća ih je dnevno aktivno), ali je na njoj, prema pisanju Politica, zabilježena i ISIS-ova propaganda, memeovi koji potiču nasilje te eksplicitan sadržaj.

Također, na njoj se objavljuje i niz netočnih i neprovjerenih informacija u vezi pandemije te, generalno, širi kultura straha. Dakle, praksa je pokazala da na GETTR-u možda nema cenzure kao na Twitteru ili Facebooku, ali nema ni kontrole koja jamči istinitost sadržaja koji se objavljuje, a širenje laži može biti jednako pogubno kao i ograničavanje slobode govora.