Valamar pokrenuo proces usklađivanja plaća u turizmu prema europskim

U cilju što kvalitetnije prilagodbe prelaska Hrvatske na euro i poboljšanja uvjeta rada u turizmu, Valamar od ove godine u dogovoru sa socijalnim partnerima podiže plaće za stručna zanimanja u hotelima, kampovima i ljetovalištima, kako bi se primanja u Hrvatskoj približila razini primanja u vodećim europskim destinacijama, piše u priopćenju ove kompanije.

Plaće za stručna zanimanja uključujući kuhare, konobare, kućne majstore specijaliste i recepcionare se podižu prosječno za 14 posto, te će njihova primanja ove sezone iznositi mjesečno od 1.000 do 1.600 eura neto. Povećat će se i Valamar jamstvo, garancija minimalnih neto primanja za radna mjesta sobarice, pomoćne kuhare, pomoćne konobare, kuhinjske radnike, servire i niz drugih na mjesečni iznos od 750 do 1.100 eura neto. Osim podizanja osnovnih plaća, nastavlja se i s programima nagrađivanja izvrsnosti, kroz koje su u prošloj godini djelatnicima isplaćene nagrade u okviru programa '13. i 14. plaće' u iznosu do 11.300 kuna neto, ovisno o tome koliko su dugo i uspješno radili, navode iz Valamara.

- Drago nam je što su naši socijalni partneri snažno podržali Valamarove značajne iskorake u smislu povećanja plaća i daljnjeg poboljšanja uvjeta rada djelatnika. Svima nama je cilj zadržavanje zaposlenika u turizmu kroz kvalitetan i dugoročan posao te osiguranje primanja koja se približavaju onima u vodećim europskim destinacijama - istaknula je Ines Damjanić Šturman, potpredsjednica za ljudske potencijale u Valamar Rivieri.

Za ovu sezonu kreirani su i dodatni programi kojima je cilj poboljšanje zadovoljstva i odnosa zaposlenika prema poslu. Programom 'Flexi posao' se zaposlenicima u hotelima, kampovima i ljetovalištima omogućavaju dva slobodna dana u tjednu, pruža mogućnost rada u jednoj smjeni te prilagođavanje radnih obveza potrebama djelatnika, sve u cilju što bolje ravnoteže privatnog i poslovnog života. Programom 'Živi destinaciju', osim kvalitetnog smještaja i prehrane svim zaposlenicima koji dolaze raditi iz drugih krajeva Hrvatske, djelatnicima se omogućavaju popusti na više od tristo prodajnih mjesta, te im se pruža mogućnost korištenja destinacijskih zabavnih sadržaja kao što su izleti ili sportske aktivnosti, kako bi što bolje upoznali destinaciju te proveli kvalitetno i zabavno vrijeme izvan radnog vremena.

- Nakon izdašnih nagrada koncem prošle godine, Valamar je i ove godine napravio značajan iskorak u povećanju plaća i materijalnih primanja radnika pa će značajnije povećanje plaća imati i radnici na kvalificiranim, stručnim, odnosno specijalističkim pozicijama. Povećanje plaće i druga materijalna prava jedini su način da se zadrže postojeći radnici, ali i privuku novi radnici. Žao nam je što je pandemija koronavirusa, koja se nažalost nastavlja već treću godinu za redom, usporila rast materijalnih prava. Stoga nas raduje da je najveća turistička kompanija u Hrvatskoj, Valamar Riviera, u ovim izuzetno teškim i izazovnim vremenima, unatoč posljedicama koje se još uvijek osjećaju, značajno podigla ljestvicu i pokazala put i ostalim kompanijama da krilatica 'čovjek je ključ uspjeha u turizmu' nije samo puka fraza - rekla je Marina Cvitić, predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Valamar posluje u osam destinacija u Hrvatskoj od Istre do Dubrovnika te zapošljava više od 7.000 djelatnika. U cilju osiguranja kvalitetnog i dugoročnog posla u turizmu, ove godine nastavit će se s povećanjem broja djelatnika koji će imati cjelogodišnji posao i primanja. Valamar na kraju turističke sezone planira ponuditi dodatnih 400 ugovora ne neodređeno te 1.000 ugovora za stalne sezonce. Također, s obzirom na širenje poslovanja na zimske destinacije, djelatnicima će se nakon ljeta ponuditi posao tijekom zime u hotelima na skijalištima u Austriji.

- Sindikat turizma i usluga Hrvatske inicira i podržava sve aktivnosti Valamara usmjerene na poboljšanje materijalnog statusa svih radnika kroz povećanje plaća, a time i sigurnosti radnih mjesta domicilnog stanovništva i sezonskih radnika, koji su najzaslužniji za dobre poslovne rezultate i promicanje turizma u Hrvatskoj - dodao je Eduard Andrić, predsjednik Sindikata turizma i usluga Hrvatske.