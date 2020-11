[30 ispod 30] Matea Bručić: Pokrećem prvu modnu kuću sastavljenu isključivo od hrvatskog dizajna

Kako je sve krenulo

- Sjećam se trenutka kada sam s duplom diplomom hrabro krenula prema Zavodu za zapošljavanje. Imala sam 23 godine. Također se sjećam i svojeg prvog razgovora sa savjetnicom kojoj sam tada bila dodijeljena. Moje zanimanje nije postojalo u sistemu poslova, čak niti pod nekom od kategorija. Bila je to vrlo poražavajuća spoznaja. Odlučila sam da je vrijeme za nešto drugo. Nešto veće. Uvijek sam bila kreativac i netko tko sam voli voditi i raditi sve dijelove nekog projekta i posla. Shvatila sam vrlo brzo da se ne uklapam u postojeće ‘kalupe’ i filozofije rada drugih. Stoga je sljedeći logičan korak za mene bilo osnivanje vlastitog imena, brenda i posla. Buqele je brend osnovan 2015.

Da, to je moja profesija i moj medij izražavanja. Tekstil je ključan element koji čovjeka prati još od vijeka njegova postojanja i vrlo je blizak i intiman te sveprisutan u životu svakoga od nas. U svakom odjevnom predmetu, makar i modnom dodatku, nastojim unijeti nešto originalno, spojiti umjetnost s funkcionalnom stranom dizajna. U tome pronalazim posebno zadovoljstvo. Taj posao, bolje reći poziv, me vrlo ispunjava i veseli i s godinama sam shvatila da je to nešto čime se želim ozbiljnije baviti. Imam još puno toga za naučiti, usavršiti, i taj cijeli put je čar ovog zanimanja - ispričala je Bručić.