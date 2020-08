Andrej Filetin i Mila Marina Burger: Kad se govori o brendiranju Hrvatske, općenito se misli na promociju turizma. To nije to!

Šest mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije trebalo je poslužiti kao izvanredna prilika za brendiranje Hrvatske, ali skoro četiri mjeseca 'ukrao' je koronavirus i prilika je odletjela. Čini se kao da nikako ne uspijevamo realizirati potencijale za promociju, a još manje za stvaranje brenda od države. Turizam i sport zasad su okosnice hrvatske priče u svijetu, ali ona ima cijeli spektar dragocjenih stranica koje nisu ispričane. Neke od njih, osmišljajući vizualni identitet i sustav signalistike za kulturno-turističku rutu Putovima Frankopana i kreativnu četvrt Lazareti u Dubrovniku, ispisali su Andrej Filetin i Mila Marina Burger iz zagrebačkog studija za brendiranje, dizajn i komunikacije Filburg. Iza njih je niz uspješnih projekata u Hrvatskoj i u svijetu, a osvojili su i prestižne nagrade kao što su 'Art Directors Club New York', 'UK Sign Design Society' i 'Hiiibrand'. Evo što kažu o brendiranju Hrvatske!

Što treba napraviti kako bi se Hrvatska kvalitetno brendirala?

– Andrej: Kad se govori o brendiranju Hrvatske, općenito se misli na promociju turizma. To nije to. Nacionalni brend čine i kultura, poduzetništvo, obrazovanje, investicije i druga područja na kojima moramo ujednačiti identitet. Promocija je samo logičan način kako će se to ispričati drugima. Iako, do stvarne specifičnosti teško je doći i maloj tvrtki s fokusiranim proizvodom, a kamoli državi.

–​ Mila Marina: Najveći problem je brendiranje Hrvatske u Hrvatskoj. Građani su nositelji nacionalnog brenda i ambasadori zemlje. Prema Anholtovom indeksu, Švedska je godinama među najjačim nacionalnim brendovima na svijetu. Do pandemije je više od 60 posto Šveđana imalo povjerenje u javnu upravu i pravosuđe, kod nas je to povjerenje zadnjih deset godina na manje od 40 posto (podaci iz Eurobarometra). Na povjerenju građana treba se raditi politikom, a ne uporabom marketinških alata.

To je prilično neizgledno. Znači li to da nema šanse za brendiranje Hrvatske?

–​ Mila Marina: Zemlje poput Švedske i Ujedinjenoga Kraljevstva imaju odjele koji unazad desetke godina razmišljaju o reputaciji zemlje, Crna Gora pak ima Ured za nacionalni brend. To pokazuje svijest o promišljaju nacionalne reputacije i važnosti integriranja tog promišljanja u djelovanje javne uprave. Mi imamo stručnjake, znanje i relativno mali teritorij kojim moramo upravljati. To se može jako dobro optimizirati.

Kako?

–​ Andrej: Proces se provodi odozgo prema dolje i obrnuto. S mnogo malih akcija, zahvata, aktivacija rađa se vibrantnost koja se može analizirati, a povratne informacije potom se uklope u strategiju. Problem s dosadašnjim strategijama je što se javlja diskrepancija između onoga na papiru i provedbe. Nužna je agilnija metodologija. Za svaku izmjenu trebalo bi vidjeti kako funkcionira među ciljnom publikom, a prikupljenim informacijama korigirati planove. I to ponavljati. Istina, gradovima je to lakše implementirati, rebrendiranje Beča školski je primjer takve metodologije.