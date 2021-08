Best in Parking: Austrijanci preuzimaju komplementarne tvrtke

Austrijski Best in Parking, koji se bavi upravljanjem javnim garažama i parkiralištima, počeo je preuzimati tvrtke komplementarne s matičnim biznisom. Preuzeo je IT tvrtke Rao, koja se bavi naplatom i kontrolom parkiranja i ticketingom, te Paydo services, koja nudi IT rješenja za mobilno plaćanje iz područja javnih usluga: parkinga, prijevoza, ticketinga. Prije toga, preko svoje istoimene osnovne hrvatske tvrtke Best in Parking preuzeo je varaždinski Crtorad, koji se, među ostalim, bavi prometnom signalizacijom i organizacijom i naplatom parkiranja.

Rao je preuzet od Andrije Pavičića i Zorana Uzelca, koji je ostao na direktorskoj poziciji kao i Anton Mužić, a Nikola Pejković nije više direktor. Paydo services preuzet je od Borivoja Sirovice i Borisa Vukovića, koji su bili direktori kao i Mario Hegeduš. Umjesto njih, tvrtkom sad upravlja prvi čovjek matične austrijske grupacije Best in Parking & Real Estate Johann Breiteneder, koji vodi i posao u Hrvatskoj, uz prokuriste Alena Zulfikarpašića i Ibricu Zulfikarpašića. Ista Uprava postavljena je i u Crtorad, preuzet od Tome Ježovite, koji je bio i direktor, a sjedište je preseljeno iz Jalkovca (Varaždin) u Zagreb.

Best in Parking upravlja s oko 73 tisuće parkirnih mjesta na 168 lokacija u Austriji, Italiji, Hrvatskoj, Švicarskoj, Sloveniji i Slovačkoj. Sjedište kompanije je u Beču i Milanu. U Hrvatskoj ima 17 garaža i parkirališta sa 6921 parkirališnim mjestom. U Zagrebu upravlja s pet garaža (Centar Branimir, Centar Kaptol, Petrinjska, Cvjetni i Sky Office) i parkiralištem u Palmotićevoj, po četiri objekta ima u Rijeci i Varaždinu te po jedan u Dubrovniku, Đurđevcu i Ludbregu. Krovna hrvatska tvrtka Best in Parking prošle je godine ostvarila 61 milijun kuna prihoda i iskazala je 1,7 milijuna kuna dobiti. Međutim, zajedno s 15-ak povezanih tvrtki grupacija je imala više od 106 milijuna kuna prihoda (čime bi ušla među 1000 najvećih tvrtki u Hrvatskoj), a dobit se penje na gotovo 9,5 milijuna kuna.