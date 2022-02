Nema nevinih u priči o hrvatskom tržištu plina

Da bi pomogla kućanstvima s najnižim primanjima koja su zatekle nove, visoke cijene plina, njemačka vlada izdvojit će čak 130 milijuna eura. Samci s nižim primanjima dobit će od države ček s iznosom od 135 eura, kućanstva s dvije osobe 175 eura, a za svaku dodatnu osobu visina isplate državne subvencije za preskupi plin povećat će se za 35 eura. Njihova je vlada bila široke ruke pa je odlučila izaći u susret i onima koji nisu najugroženiji u društvu prema imovinskom cenzusu ukinuvši dodatak koji svi građani plaćaju s računom za plin – onaj za podršku obnovljivim izvorima energije, što je itekako zaboljelo Zelenu stranku, koja je dio vladajuće koalicije u toj zemlji.

I vlada Borisa Johnsona u Ujedinjenom Kraljevstvu našla je način kako građanima ublažiti udar zbog skupljeg plina, ali i drugih energenata, pa je smislila tzv. energetske popuste. Britanska kućanstva mogu dobiti i do 350 funti popusta na cijene struje i plina, a cijela se shema naziva 'Popusti za tople domove' ('Warm Homes Discount Scheme'). Francuska se pak vlada odlučila za energetske čekove svojim građanima. Gotovo šest milijuna francuskih kućanstava s primanjima manjima od dvije tisuće eura na mjesec dobilo je još u siječnju ček od 100 eura kako bi lakše podnijela visoke troškove plina. Predsjednik Emmanuel Macron ne želi se kockati ni sa kakvim socijalnim nemirima u vezi s inflacijom i povećanim cijenama energenata uoči izbora koji se održavaju u travnju, a dio odgovornosti putem povećanih poreza preuzet će i državna poduzeća, kako ona koja proizvode struju, tako i ona koja uvoze plin.

Mađari nemaju problema

Slično kao i u Španjolskoj, čija je vlada morala sniziti neke poreze kako bi odgovorila na povećanje cijene plina (premda njihov plin uglavnom dolazi iz sjeverne Afrike), a istodobno je povećala poreze na tvrtke koje zarađuju na uvozu i distribuciji plina. Iako je državna blagajna u Grčkoj više prazna nego puna još od krize 2010. godine, vlada je odlučila pomoći građanima i otpisati im ukupno 400 milijuna eura duga za struju i plin. Dodatak za najranjivije društvene skupine od 150 eura za podivljale cijene energenata predstavila je nedavno i slovenska vlada, jednako kao i Austrija. Mađarska, s druge strane, uopće nema takve probleme, cijene plina i prazna skladišta u toj zemlji uopće nisu tema. Ona plina ima, a ima i prijateljske odnose s Kremljom. No, za razliku od Mađarske, previsoke cijene plina za europotrošače stavile su odgovor na tu krizu u vrh europske političke agende. Kao da EU nema dovoljno problema nakon pandemije, nego se sad i cijeli Bruxelles i svaka zemlja EU za sebe moraju dobro zapitati je li došao kraj ere jeftinog plina u Europi i moramo li se na to svi mi na Starom kontinentu napokon naviknuti?

Sve se to naravno prelilo i na Hrvatsku, s obzirom na to da smo dio integriranoga europskog tržišta. Hrvatska već desetljećima proizvodi svoj plin i sve do 2000-tih u taj se segment dosta i ulagalo. No, naravno, samo domaći izvori nisu bili dovoljni, ali su, prema Liderovim izvorima, navodno pokrivali 70 posto godišnje potrošnje. Osim toga, još je davne 1991. potpisan dugoročni sporazum o uvozu plina s Rusima koji se, podsjeća Branko Radošević, direktor u Crodux Energetici, naprosto nije produljio.

– Hrvatska je tako u jednom trenutku povukla dva poteza koja su nas izložila situaciji kakva je danas: zapostavili smo domaću proizvodnju i odrekli se ugovora s Rusima – istaknuo je Radošević.

Danas, 20-ak godina kasnije, Hrvatska uvozi čak 70 posto plina, s tendencijom daljnjeg rasta. Ne samo da se ne ulaže dovoljno u vlastite izvore plina, kojih navodno, da se dobro eksploatiraju, imamo za 200 mirnih godina, već nismo ulagali ni u skladišta plina, pa smo postali ovisni o saveznicima i prijateljima na turbulentnom tržištu, koje je prošle godine eskaliralo. Naša vlada, kao uostalom i mnoge druge vlade u Europi, traži rješenje i do kraja ovog mjeseca trebale bi biti predstavljene mjere kako ublažiti plinsku krizu za najranjivije. Zasad je poznato tek da će se smanjiti PDV na obračun plina, pa će i to utjecati na konačnu visinu računa. Ali i na proračun, što u svjetlu inflacije nikako nije dobra vijest.

Splet neočekivanih okolnosti

Što o svemu tome misle glavni akteri u plinskoj krizi u Hrvatskoj, u ovom tekstu nećete pročitati. U njemu neće biti ni izjava onih najotpornijih sugovornika koji o plinu javno govore već mjesecima, jer su se, ističu, već zakopali dovoljno duboko i preko pojedinih kanala im je sugerirano da manje pričaju?! U tekstu nema ni stajališta najvećih poduzeća koja se bave plinom u Hrvatskoj jer za njih, poručuju, nije dobro da budu pod reflektrima ove negativne, problematične priče. A negativna je svakako, za sve aktere.

