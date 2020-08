NESLUŽBENO: Opet padaju cijene dvaju derivata, a JEDNO gorivo poskupljuje!

Prema neslužbenim informacijama portala cijenegoriva.info, u utorak bi moglo doći do različitog kretanja cijena naftnih derivata u Hrvatskoj. Naime, prosječni spremnik od 50 litara eurosupera 95 mogao bi biti SKUPLJI za 5 kuna. Prosječni spremnik od 50 litara eurodizela mogao bi biti JEFTINIJI za 2 kune, dok bi prosječni spremnik od 50 litara autoplina mogao POJEFTINITI 1,5 kuna. Za sada su informacije s tržišta ovakve, no dođe li do promjena, Lider će to naravno objaviti.

Naime, na svjetskim su tržištima cijene nafte porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, no blago jer bi zbog daljnjeg širenja koronavirusa u svijetu oporavak globalnog gospodarstva, a time i potražnje za naftom, mogao biti sporiji nego što se očekivalo. Cijena barela na londonskom tržištu proteklog je tjedna porasla 0,9 posto, na 44,8 dolara, a na američkom tržištu za 1,9 posto, na 42,01 dolar.