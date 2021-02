Poljski Enterprise Investors još traži metu

Iako su iz fonda Enterprise Investors najavili da će do kraja 2020. preuzeti još jedan maloprodajni lanac u kontinentalnoj Hrvatskoj, to se još nije dogodilo.



Pregovori su u tijeku, kažu u fondu na čijem je čelu Michał Kędzia, no točni vremenski okviri podložni su promjenama. Nagađalo se da bi meta novog preuzimanja mogla biti kutinska Lonia jer je ujesen prošle godine osnovano novo društvo Lonia trgovina, a sve nekretnine prebačene na Lonia d. d.



– U ovom trenutku ne možemo otkrivati nikakve detalje, no kompanije koje se bave prehrambenim proizvodima i maloprodajom hrane u širem kontekstu ostaju visoko na našem investicijskom radaru. I dalje ostajemo posvećeni ulaganjima u regiji i aktivno radimo na novim ulaganjima u Hrvatskoj – odgovorili su na Liderov upit iz poljskog fonda.