[Poslovni putopis] Kako splitska agencija Calvados Club priprema teren za uspješnu turističku sezonu

Velika pustolovina na zapadnom Balkanu, vinska tura s degustacijama po Pelješcu, degustiranje kamenica u blizini Stona, ruta od Alpa do Mediterana, ronjenje u dubrovačkom arhipelagu, privatni lov na tartufe u Istri, to je samo mali dio ponude splitske putničke agencije Calvados Club specijalizirane za luksuzni i iskustveni turizam. Primamljive ture po razvikanim i skrivenim desetinacijama regije već 21 godinu uspješno privlače prekooceanske goste dubljeg džepa, a sudeći prema recenzijama turista na internetu, nema onih koji se nakon tog iskustva nisu poželjeli vratiti i, možda još i bitnije, preporučiti prijateljima da putuju sa splitskom agencijom koja ništa ne prepušta slučaju.

Calvados Club je 2001. osnovao Tomislav Milinović, 'bjegunac' iz neromantičnog svijeta trgovine koji je počeo putovati svijetom kao prvostupnik poslovnog menadžmenta i s vremenom veliku strast pretvorio u veliki posao. Agencija je danas među vodećim tvrtkama u segmentu luksuznog i iskustvenog turizma koji se temelji na kreiranju luksuznih programa po mjeri klijenta. Članica je u uglednih svjetskih udruženja, kao što su Virtuoso i Travel Leaders, a dobitnica je i mnogih hrvatskih nagrada kao što su Zlatne kune, Turistički cvijet i Poslovni uzlet, ali i stranih poput priznanja koje joj je 2019. godine dodijelio Virtuoso za najbolji DMC (Destination Management Company) na svijetu.

Poslovni rezultati jučer, danas, sutra

Te su 2019. godine s prihodom od gotovo 65 milijuna kuna i bruto dobiti od 9,4 milijuna kuna ostvarili najbolji poslovni rezultat u povijesti tvrtke. Rast i razvoj tvrtke koji su planirali na krilima tih rezultata omela je pandemija. U 2020. prihodi su im se strmoglavili na 6,6 milijuna kuna i poslovali su s 1,2 milijuna kuna gubitka. Iako je riječ o drastičnom padu, zapravo je rezultat i pristojan kada se uzme u obzir da im gosti u pravilu ne dolaze iz Europe, već su im glavna tržišta SAD, Kanada, Brazil i Australija.

- U 2021. godini poslovni prihodi su bili nešto više od 45 milijuna kuna i očekivana bruto dobit je 6,6 miljuna kuna, a što je zapravo 68 posto prihoda predpandemijske 2019. godine. Jako smo zadovoljni s ostvarenim rezultatima, posebno kad se uzme u obzir cijela problematika putovanja u pandemiji - ističe osnivač i izvršni direktor Calvados Cluba.

Pojašnjava i da je pandemija posebno pogodila turističke tvrtke koje su radile s prekooceanskim gostima jer oni svoja putovanja moraju planirati znatno unaprijed.

- Brojni čimbenici nisu bili na našoj strani: stalna neizvjesnost mogućnosti putovanja ili povratka u svoju zemlju, nestabilni red letenja, nepovjerenje klijenata prema plaćanju putovanja unaprijed su samo neki od njih. Dva od pet ključnih tržišta su bila potpuno zatvorena za poslovanje u 2021. godini. Australcima su epidemiološke mjere onemogućavale putovanje u Europu, a Hrvatska nije dozvoljavala ulazak državljanima Brazila u zemlju - navodi Milinović, koji u ovoj godini očekuje rast prihoda od 25 posto u odnosu na 2019. godinu. To je optimistična, ali i oprezna prognoza jer su trenutni Year-to-Date pokazatelji znatno iznad tih planova.

Uspjeh ne dolazi samo tako, valja mu pripremiti put

Gorivo optimizmu daje i to što su milenijci i pripadnici generacije X prihvatili 'novo normalno' u procesu putovanja. No, boomeri oklijevaju i tome pristupaju još uvijek s dozom opreza. Tako da će upravo o njima ovisiti poslovni rezultati. Calvados se stoga fokusirao na prilagođavanje toj generaciji, pojednostavili su procese rezervacija, uvjete otkazivanja i u suradnji s osiguravajućim društvima osigurali njihova ulaganja.

Snažan oporavak ne prepušta se slučaju, pogotovo kada je planirani godišnji rast prihoda po stopi od minimalno 20 posto godišnje. Za postizanje tih rezultata najviše će se ulagati u networking, digitalizaciju, edukaciju i marketing, a samo u ovoj godini agencija će nastupiti na osam najznačajnijih svjetskih sajmova luksuznog turizma. Cilj im je da sudjelujući na tim sajmovima ojačaju konkurentnost i povećaju tržišni udio na ciljanim međunarodnim tržištima, a značajna sredstva za to su osigurali iz Europskih fondova.

- Osim zadržavanja pozicije lidera na tržištima Sjeverne Amerike, cilj nam je ove godine ponovno afirmirati tržište Australije i Brazila, a fokus je konačan izlazak na tržište Bliskog istoka. Na tom projektu smo radili više godina. Pripremali se na posebne zahtjeve klijenata s tog tržišta i prilagođavali im naše iskustvene programe. Očekujemo već ove godine dobre poslovne rezultate i s tog, za nas, novog tržišta - izjavio je Milinović, čija je ekipa iskoristila dvije pandemijske godine za aktivnosti za koje u normalnim vremenima nikada nema dovoljno vremena - radili su na online edukacijama svojih partnera iz inozemstva, razvijali nove proizvode i kao i uvijek, promovirali Hrvatsku kao destinacije za luskuzni i iskustveni turizam.

Calvados ima 24 zaposlenih, a sada su otvorena još dva nova radna mjesta. U pandemiji nitko nije izgubio posao, već je broj zaposlenih i povećan, na što je direktor iznimno ponosan jer svoj tim, kako kaže, sposobnih, obrazovanih i motiviranih mladih ljudi koji su sposobni napraviti velike stvari, smatra najvećim dostignućem. Iako gorka, pandemijska iskustva nisu ih pokolebala. Tvrtka je, poučena iskustvom s velikom svjetskom ekonomoskom krizom 2007. i 2008. godine, već naučila planirati i upravljati kriznim situacijama.

- Ova pandemija nam je bila izazov na koji smo bili prilično pripremljeni. Imali smo vlastiti kapital kojim smo mogli prebroditi duži period poslovne neaktivnosti. Uz to ne treba zanemariti i potpore hrvatskih institucija koje su značajno pridonijele smanjenju gubitka. To iznimno cijenimo i to nam daje povjerenje da poslovanje u Hrvatskoj ne mora nužno biti izazovno - zaključuje splitski poduzetnik koji ovih dana pozorno prati rezervacije i nakon nemirnog mora veseli se poslovnoj bonaci.