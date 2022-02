Robert Pudić (Quahwa): Opskrba kavom je u totalnom kaosu, nema više ugovora, a farmeri čuvaju kavu jer cijena konstantno raste

Nakon brojnih vijesti o poskupljenjima, posljednjih nas je dana zatekla i vijest o poskupljenju svima nam drage kave. Zabrinuli su se proizvođači, ugostitelji te, naravno, kavopije, jer normlizacija cijena nije na vidiku. No, među uzrocima poskupljenja ovog pića ne kriju se samo problemi s kojima se susreću ugostitelji, poput rasta cijena energije, najma prostora i plaća radnika. Najveću ulogu u tom poremećaju pak čine nepovoljni vremenski uvjeti u najvećoj izvoznici kave, Brazilu, o kojemu ovisi trećina svjetske proizvodnje kave. A onda tek dolaze i drugi razlozi – povećana potražnja za kavom uzrokovana bržim životnim ritmom, ali i poremećaji u dobavnim lancima. Dakle, što se tiče kave, kada Brazil kihne, cijela se zemaljska kugla prehladi. O tome smo razgovarali s Robertom Pudićem, direktorom popularne zagrebačke pržionice kave te ugostiteljskog objekta Quahwa. On ističe da su cijene njihovih kava već poskupile, ali je za Lider objasnio i kako u doskočili tom velkom problemu.

Budući da se bavite prženjem kave, imate coffee shop te ste ugostitelji, koliko na vaše poslovanje utječe poskupljenje zrna kave zbog poremećaja u dobavnim lancima, ali i zbog lošeg uroda u Brazilu?

– Naravno da utječe. Prošli tjedan cijena kave na Njujorškoj burzi je probila desetogodišnji rekord. Prošle godine na današnji dan cijena kava bila je 114,6 centi po libru, a danas je 204,4 centa po libru. To je 80 posto skuplje. Uzmimo primjer dviju najpoznatijih vrsta kave koje uvozimo iz Brazila: arabica je poskupljela za 105 posto, dok je robusta kava skuplja za 52 posto u istom periodu. Komercijalna industrija kave koju najšira javnost poznaje pod pojmom kave koristi velikim dijelom robusta kave, dok naša mala specialty coffee industrija uglavnom koristi arabica kavu, iako postoje i iznimke. Cijene komercijalne kave će zbog toga imati manja poskupljenja, dok će craft ili specialty kave imati veća poskupljenja.

Brazil je vodeći proizvođač kave na svijetu i dominira s trećinom svjetske proizvodnje. Zbog iznimnih suša tokom cvjetanja ploda kave, nakon kojih su uslijedila dva velika mraza i pad temperature ispod -6 °C u trajanju od skoro mjesec dana, bespovratno je uništeno preko 15 posto svih grmova kave. To je dovelo do pada izvoza od 9,7 posto u odnosu na prošlu rekordno visoku godinu izvoza, a devizni prihodi su se povećali za 10,3 posto zbog velikog povećanja cijene.

Kako komentirate tu situaciju?

– Smatram da će dugoročnija normalizacija cijena biti malo vjerojatna. Iako je Brazil posadio nove nasade, trebat će šest godina da se dostigne puna plodnost. Pad uroda je 19,5 posto, što je iscrpilo ionako sve slabije rezerve Brazila.

Kako u Quahwi rješavate taj izazov?

--- Rješavanje takvog izazova ima dva puta.Postoji opcija koja uključuje oba dva puta, ali je ona najmanje dobra. U Quahwi razmišljamo na način da moramo nastaviti njegovati razlog našeg postojanja, a to je ujedno i razlog zašto kupci kupuju naše kave. Tu mislimo na kvalitetu. Znači, poskupljujemo naše proizvode, ali ne u cijelom obujmu poskupljenja nego polovicu tereta koji nastaje zbog situacije na svjetskom tržištu kave preuzimamo na svoja leđa. Taj dio planiramo financirati kreditom i rastom prodaje. Profit koji planiramo ostvariti porastom prodaje preusmjerit ćemo u pokrivanje povećanih troškova, prvenstveno onih do kojih dolazi u procesu nabave sirovine.

Naravno, da bismo postigli veći uspjeh u planiranim poslovnim aktivnostima, razradili smo i rezervni plan, koji uključuje stvaranje low-cost proizvoda koji će smanjiti odljev kupaca prema jeftinijim rješenjima kave za domaćinstva. Naš low-cost proizvod će uključivati jeftiniju sirovinu od one koju trenutno koristimo u proizvodnji, ali ćemo zbog mnogih naših inovacija u prženju kave i dalje imati jako dobru iznadprosječnu kvalitetu kave.

Također, s obzirom na to da imate i premium i rijetke vrste kava, imate li problema s opskrbom?

– Zbog velikih logističkih problema s kontejnerskim prijevozom, cijene prijevoza porasle su za preko 400 posto. Na utovar i istovar robe se čeka u prosjeku peterostruko duže nego ikada prije pa je i zbog toga Brazil izgubio preko 500 milijuna dolara od ukupno 6,2 milijarde dolara prihoda, zbog nemogućnosti izvoza kave.

U jednom razdoblju prošle godine, od kraja kolovoza do sredine studenog, skoro je bilo nemoguće dobiti kavu iz Brazila. Naša široka paleta proizvoda u Quahwi se smanjila za 60 posto jer nam kave iz Brazila tvore većinu blendova. Zbog velikog utjecaja Brazila na burzu kave, a i zbog špekulantskog ponašanja ostalih zemalja izvoznica te velikih problema u prijevozu, porasle su i cijene kava iz svih drugih regija.

Zbog novonastale situacije opskrba je u totalnom kaosu. Nitko više ne potpisuje ugovore. Farmeri čuvaju kavu do zadnjega na skladištima jer cijena konstantno raste. Ugovorni dobavljači koji u našem slučaju rade na podizanju kvalitete kave na farmama po cijelom svijetu gube tlo pod nogama i prisiljeni su raskidati ugovore čak i po cijenu tužbi, jer ne mogu više dobiti prethodno dogovorenu kavu. Kada kava napokon krene iz ukrcajne luke, poskupi i nekoliko puta do iskrcajne luke. Ovo su teška vremena za osiguravati kavu i svi se na tržištu moraju prilagođavati na svakodnevne izazove.

Sve su to zapravo kratkoročni razlozi za poskupljenje kave. Jedino je uništenje grmova kave zbog jakog mraza uzročnik dugotrajnog poskupljenja kave. Ostali i važniji dugoročni uzročnici poskupljenja kave su veća potražnja nego proizvodnja kave koja se događa zbog širenja kulture pijenja kave na nova velika tržišta, novi stil života koji traži ubrzaniji i pomalo agresivniji ritam življenja te globalna promjena klime.

Što mislite, koliko će biti poskupljenje kave za potrošače i kada bi se to poskupljenje moglo osjetiti?

– Već sada nam je većina proizvoda poskupljela 40 posto. Polovicu smo prenjeli na kupce, a polovicu na sebe. Kao poduzeće nemamo zalihe sirovina jer kvaliteta kave jako ovisi o svježoj sirovini. Dakle, pržimo kavu koja je svježe ubrana, najviše do godinu dana starosti. Svježe ubrana kava jedan je od najbitnijih čimbenika za dobru kavu. Komercijalne industrije su tu u prednosti jer imaju zalihe kave koje u ovakvim slučajevima smanjuju poskupljenja, tj. spašavaju stvar. No, ovogodišnja sezona je daleko bolja u Brazilu od protekle i najavljuje se povećan urod za 16 posto na onim nasadima koje nije uništio mraz. Logistički problemi prijevoza su blizu rješavanja tako da očekujem da ‘divljanje’ cijena stane oko travnja. Pad cijena će se dogoditi, ali više nikada neće biti kao što su bile.

Kako će se ta poskupljenja odraziti na vaše poslovanje, ali i na poslovanje ostalih ugostitelja i proizvođača kave?

– Naša kvaliteta je bila uvijek iznad cijene. Mislim da su to prepoznali i naši kupci. No, sada je ona ugrožena, stoga razrađujemo još neke planove kako se ne bi poskupljenja previše odrazila na kvalitetu proizvoda, samim time i na poslovanje poduzeća. Cijene kava u ugostiteljskim objektima će sigurno poskupjeti, ali ne samo zbog svih gore navedenih razloga. Cijene energije, najma, povećanje minimalne plaće, odlazak kvalificiranog kadra u inozemstvo, uvođenje eura i sve drugo o čemu se priča u zadnje vrijeme će utjecati na poskupjenje usluge te samim time i na kavu. Proizvođači kave imaju alate kako doskočiti poskupljenju kave. Ostaje im izabrati način kako će to učiniti i procijeniti jesu li su spremni za izazove koji su ispred njih.

