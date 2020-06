Spin-off rovinjskoga festivala tržišnog komuniciranja u maksimirskom zelenilu

Spin-off rovinjskoga festivala tržišnog komuniciranja, koji će se održati u Maksimirskom perivoju 16. i 17. lipnja u after-work terminu, ekskluzivno sudionicima Dana komunikacija nudi impresivan popis i neprocjenjive uvide online i offline predavača – vodećih ljudi svjetske komunikacijske industrije.

Neobični festival nastavlja djelovati u netipičnim okolnostima – dok čekamo Dane komunikacija krajem listopada u Rovinju, organizatori festivala nakon mjeseci karantene predstavili su DK Piknik by Jamnica Botanica te sudionicima Dana komunikacija ponudili jedinstvenu priliku za druženje s kolegama koje dugo nismo vidjeli, razmjenjivanje dojmova i uživanje u kvalitetnim sadržajima. Piknik u maksimirskom zelenilu ugostit će čak šest međunarodnih predavača te niz domaćih stručnjaka.

Buduće tijekove učinkovitoga poslovanja svima će prisutnima u Maksimiru svojim online predavanjem pomoći predvidjeti Ben Hammersley – futurist i vizionar koji je izumio riječ podcast i čiji su kognitivni alati brojnim svjetskim tvrtkama pomogli ostvariti procvat na tržištu. U svom predavanju How to think about the future when it’s impossible to think about the future natjerat će nas da preispitamo sve što smo mislili da znamo, a onda i da uspješno preokrenemo svoja razmišljanja za 180 stupnjeva.

Potvrđeno je i sudjelovanje prijatelja Dana komunikacija – legendarnog Sir Martina Sorrella, koji će u razgovoru s Davorom Bruketom otkriti kako izvući biznis iz krize, ali i odgovoriti na sva zanimljiva pitanja koja ste uvijek htjeli pitati jednog od najutjecajnijih ljudi na svijetu.

Dok smišljamo inovativne poslovne pothvate, Thijs Launspach, psiholog specijaliziran za burn-out, upravljanje stresom i kulturu milenijalaca, pomoći će nam u prevladavanju emocionalnog aspekta korona-krize, a sa stručnjakinjom za osobnost Heidi Priebe pronaći ćemo prijeko potrebnu inspiraciju za poslovne, ali i privatne pobjede.

Imat ćemo priliku porazgovarati i s Lisom Targett, generalnom menadžericom TRIBE-a, globalne influencerske platforme, o budućnosti društvenih mreža u zanimljivom predavanju ambivalentnoga naslova – Influencer marketing for marketers who hate influencer marketing.

DK Piknik by Jamnica Botanica ekskluzivno je organiziran isključivo za sudionike ovogodišnjih Dana komunikacija – uz obveznu rezervaciju mjesta. Ulaznica za DK Piknik uključena je u cijenu kotizacije za DK2020, a za sve ostale dostupan je limitirani broj DK Piknik ulaznica koje se mogu kupiti po simboličnoj cijeni od 450 kn + PDV. Svi zainteresirani registrirati se mogu slanjem prijave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Uz uživanje u ljetnoj atmosferi, svježem zraku i druženju s kolegama, zajamčene su i maksimalne sigurnosne mjere jer su zdravlje i dobrobit svih na prvom mjestu. Sve informacije dostupne su na Facebooku i službenoj stranici Dana komunikacija.