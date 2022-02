Sučević: Snižavanje PDV-a može utjecati na cijenu energenata, ali ostali proizvodi neće pojeftiniti

PDV na različite vrste proizvoda trebao bi osjetno pasti prema danas objavljenom Vladinom planu, no ostaje za vidjeti koliko će pasti cijene za krajnje potrošače. - Dok je za energente, gdje postoji praktički monopol i država ima kontrolu, izvjesno da će cijene pasti, dok ostali proizvodi sigurno neće pojeftiniti 10-20 posto – smatra ekonomski analitičar Danko Sučević, dodajući da smanjenje cijena eventualno može biti kratkoročno. Osim toga, efekt smanjenja PDV-a na plin sigurno neće, smatra Sučević, osjetiti industrija jer je trošak PDV-a za njih neutralan. Prema njegovom mišljenju, bolji efekt bi se osjetio da se opća stopa PDV-a smanji za barem dva posto jer bi na taj način više novca ostalo u gospodarstvu.

Podsjetimo, Vladin paket antiiflacijskih mjera predviđa trajno sniženje stope PDV-a na plin i toplinsku energiju s 25 na 13 posto, koliko iznosi i za struju, dok će od 1. travnja ove do 31. ožujka iduće godine PDV na plin biti snižen na 5 posto. Najavvljeno je i smanjenje stope PDV-a na hranu - s 13 na 5 posto na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječja hrana, na troškove u poljoprivredi (sadnice, gnojivo, pesticidi) s 25 na 5 posto, s 25 na 5 posto na maslac i margarin, dok će PDV na higijenske uloške i tampone biti snižen s 25 na 13 posto, a na ulaznice za sportske, kulturne i ostale priredbe s 25 i 13 posto na 5 posto.

Sučević ističe kako snižene i nulte stope poreza na dodanu vrijednost nikada ne postižu planirani cilj bez obzira da li se radi o želji da se snize cijene, poveća gospodarska aktivnost, poveća zaposlenost ili smanji siva ekonomija. - Kada govorimo o PDV-u jedini ispravan smjer je snižavanje opće stope i izjednačavanje svih ostalih stopa. Na taj se način pomaže gospodarstvu, rastu, investicijama i inovacijama, a sve to dovodi do povećanja zaposlenosti i plaća, smanjenju sive ekonomije, a u konačnici i do nižih cijena.

Teorija i praksa i u Hrvatskoj i u drugim zemljama nepobitno pokazuje da smanjenje PDV-a nikada ne dovodi do smanjenja cijena. Na primjer, od 2017. snižena se stopa primjenjuje na dječje sjedalice za automobile, urne, ljesove, sadnice, sjemenje, a od 2019. na dječje pelene, žive životinje, meso, ribu, jaja…Jeste li primijetili da je cijena navedenih proizvoda pala za desetak posto? Ili ste primijetili da su se cijene smještaja snizile od kada se primjenjuje niža stopa? – ističe Sučević.

Jedna od vječnih ekonomskih istina je, dodaje, da cijenu proizvoda općenito definira odnos ponude i potražnje. Ako se ponuda ili potražnja ne mijenjaju onda se ni cijena neće mijenjati. Ako se smanji PDV na dječje pelene trgovci nemaju nikakav razlog sniziti cijene i prenijeti uštedu u PDV-u na kupce. Potražnja za dječjim pelenama i stolicama, urnama, ljesovima, sadnicama i sjemenju neće se ni malo povećati zato što se cijene snize za desetak posto. Stoga, trgovci racionalno cijene ostavljaju istima, a razliku u PDV-u koriste za svoje potrebe.