Tesla otvara prvi prodajni salon u Zagrebu

Nakon što su u studentom 2020. godine i službeno stigli u Hrvatsku otvaranjem Pop Up salona u zagrebačkom Avenue Mallu, za nekoliko dana u Zagrebu će se otvoriti prvi prodajni salon Tesla, također prvi takav u Hrvatskoj, saznaje Portofon.com. Novi će salon biti otvoren u prostoru koje je dugo bilo prazno, a gdje je do prije dvije godine bio prodajni salon Citroena u Zagrepčanci, na adresi Savska cesta 41.

Pripreme za otvorenje koje će biti u srijedu 15. rujna u završnoj su fazi te unutra još uvijek nema izloženih Tesla automobila jer, kako prenose, majstori još dovršavaju posljednje građevinske radove. No, na ulaznim vratima već je napisano radno vrijeme salona - od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom do 14 sati. Uz to će s južne strane salona biti smještena i dva Tesla Destination Charger punjača za punjenje Tesla vozila. No, nova lokacija salona u Savskoj (najvjerojatnije) neće biti namijenjena za punjenje Tesli koje će svratiti s ceste, nego vjerojatno samo za punjenje salonskih modela.

Vijest o otvaranju prvog Teslinog salona u Hrvatskoj dolazi točno godinu dana nakon što je objavljen oglas u kojemu Tesla traži savjetnika u prodaji te menadžera prodaje i isporuke vozila za Zagreb. U Hrvatskoj je samo ove godine prodano 153 Teslinih automobila, a samo u lipnju ove godine prodano ih je čak 111.