Unatoč dobrim rezultatima, nova zatvaranja u Europi prijetnja su i najuspješnijim našim izvoznicima

Najnoviji lockdown u brojnim europskim zemljama sigurno će utjecati i na pad potražnje za hrvatskim izvoznim proizvodima. Ovisno o industriji, neki su pogođeni manje, neki više, ali ni onim najoptimističnijima najnovija zatvaranja ne djeluju sasvim bezazleno. Neki prozivode i dalje, i unatoč smanjenim narudžbama proizvodenu robu skladište očekujući skorašnju normalizaciju kao što to čini DIV Grupa u domeni vijčanog programa.

– Novi val lockdowna u cijeloj Europskoj uniji ne odgovara nam kako u brodogradnji tako ni u segmentu vijčane robe jer naši kupci smanjuju proizvodnju ili uopće ne rade, a sve je to utjecalo na pad potražnje – rekao je za Lider Darko Pappo, član uprave DIV Grupe.

Što se tiče brodogradnje, posla još ima, ali nove narudžbe se zbog opće neizvjesnosti ne potpisuju iako su ugovori spremni, čeka se kraj lockdowna i jenjavanje pandemije. Iz Brodosplita su optimistični i poručuju da se za polarne kruzere kakve grade već prodaju aranžmani.

- Oni će s putovanjima prvi krenuti na proljeće, a to je odmah pobudilo veći interes naručitelja pa očekujemo nastavak punjenja knjige narudžbi – poručuju iz Brodosplita.

Izvoz u zapadnoeuropske zemlje je veći od 80 posto ukupnog izvoza tako da DIV Grupi najnoviji lockdown nikako ne odgovara, ali vjeruju u oporavak tržišta i skori kraj pandemije.

Boris Popović, direktor Alarmautomatike na pitanje što očekuje da će im donijeti novi lockdown u europskim zemljama, odgovara da ne misli da će situacija biti gora nego u drugom kvartalu.

– Pad tržišta naštetit će svakome, ali zasad smo zadovoljni narudžbama i realiziranim poslovima – naglasio je Popović.

No, iako imaju nevjerojatan rast narudžbi u Modepacku, tvrtki koja proizvodi amabalažu za interenet dostavu, najnovija zatvaranja brojnih europskih zemalja ipak ne doživljavaju olako.

– Situacija nam trenutačno ide u prilog jer potiče online prodaju, ali pitanje je do kada će nam to odgovarati, budući da postoji opasnost da će ljudi pogođeni krizom uslijed smanjenih prihoda smanjiti narudžbe i putem interneta tako da je najnoviji lockdown i Modepacku potencijalna prijetnja – objašnjava Jure Širić, direktor i vlasnik tvrtke.

No, on im zasad ne ometa poslovanje, kamioni s njihovom robom neometano se kreću po svim europskim zemljama. Zbog rasta narudžbi kupuju novi stroj, a pandemija i lockdown smanjili su im i troškove, jer sve sastanke i ugovaranja obavljaju online, stoga ne troše na putovanja, dnevnice i hotele. Prije su često morali letjeti do Norveške i Švedske jer su im to velika izvozna tržišta, a danas uopće nemaju tih troškova, koji nisu bili mali, ističe Širić.

Iz Požgaj grupe poručuju da su upravo zbog saznanja o novom zatvaranju na tržištima na koja izvoze, a to su Njemačka, Austrija, Francuska, Velika Britanija, svoje planove prihoda za period zadnjeg kvartala ove godine i prvog kvartala sljedeće godine dodatno smanjili. U tvrtki zbog situacije s pandemijom koja se ponovno komplicira predviđaju da će poslovati na razini 60 do 70 posto budžetiranih planova.

- I djelomičan lockdown je za biznis ograničavajući jer potencijalni kupci radi sveopće krize ne razmišljaju o kupovini specijaliziranih proizvoda već samo o pokriću trenutnih potreba i realno je očekivati da će se takav scenarij smanjene ekonomske aktivnosti za 30 do 40 posto i dogoditi, te smo sukladno tome i naše poslovanje tome prilagodili – rekao je za Lider Nikola Požgaj, predsjednik uprave Požgaj grupe.