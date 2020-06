Cijene barela nafte nezaustavljivo rastu! Hoće li poskupiti gorivo u Hrvatskoj ili će tečaj ublažiti rast?

Cijene nafte na svjetskim tržištima porasle su i prošloga tjedna, šestoga zaredom, jer su OPEC i njegovi partneri ostali pri odluci o smanjenju proizvodnje, dok bi potražnja za naftom trebala porasti jer se najveća svjetska gospodarstva postupno oporavljaju od koronakrize. Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 19,2 posto, na 42,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 10,7 posto, na 39,55 dolara.

Iako cijene barela sirove nafte izravno ne utječu na cijene goriva u Hrvatskoj, one pokazuju trend. Međutim, iako cijene barela nezausavljivo rastu već tjednima, cijene goriva u Hrvatskoj ponašaju se nešto drugačije. Naime, prošloga tjedna došlo je do neznatne korekcije cijena naftnih derivata u Hrvatskoj, unatoč rastu cijean barela od pet tjedana. A za to je vjerojatno 'odgovoran' i tečaj dolara. Valja spomenuti kako je prosječni tečaj prošloga tjedna bio 1,8 posto niži nego tjedan prije. Stoga, ako dođe do poskupljenja goriva u Hrvatskoj, ono bi moglo biti 'blaže' upravo zbog tečaja dolara. No, treba pričekati službene promjene cijena u utorak.

Skok cijena na najviše razine u tri mjeseca zahvaljuje se dogovoru Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezinih partnera na čelu s Rusijom u subotu o produljenju odluke o smanjenju proizvodnje za 9,7 milijuna barela dnevno do kraja srpnja. U posljednja dva mjeseca cijene su se nafte udvostručile upravo zahvaljujući tom dogovoru o smanjenju gotovo 10 posto globalne proizvodnje, koji je stupio na snagu u svibnju, a sada je produljen do kraja srpnja.

Prema ranijem dogovoru, ti rezovi proizvodnje trebali su se smanjiti na 7,7 milijuna barela dnevno u razdoblju od srpnja do prosinca. U posljednjih šest tjedana cijene su nafte snažno porasle i zbog toga što mnoge zemlje u svijetu ublažavaju restriktivne mjere uvedene radi suzbijanja širenja koronavirusa, pa se gospodarska aktivnost postupno pokreće, a potražnja za naftom jača.

U petak su podršku cijenama pružili i neočekivano dobri podaci s američkog tržišta rada, koji su podržali nadu ulagača da će se najveće svjetsko gospodarstvo i najveći potrošač nafte u svijetu brzo oporaviti od koronakrize.