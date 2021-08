Neki su propustili priliku - kako izgleda scenarij ulaganja u bitcoin kroz godine

Dugogodišnji uspon bitcoina svakako je izvanredan. Unatoč brojnim izazovima i negativnim predviđanjima tzv. 'ekonomskih stručnjaka', u samo 12 godina, najpopularnija kriptovaluta prerasla je vremena kada nije imala gotovo nikakvu monetarnu vrijednost, nedavno dosegnuvši vrijednost preko 60 000 dolara.

Za investitore koji su ušli u ranim danima i nastavili hodlati, povrati su bili apsolutno nevjerojatni.

Scenariji ulaganja kroz povijest

Iako se očito ne možemo vratiti u prošlost, zabavni ili za neke gorki mogu biti scenariji ulaganja u bitcoin kroz povijest. Uzet ćemo 6 hipotetskih osoba i nazvati ih: A, B, C, D, E i F. Kako bismo pojednostavili vremenske okvire, pretpostavit ćemo kako su osobe odlučile uložiti prvog dana u godini. Također uzet ćemo ulaganje od 1000 dolara.

Osoba A uložila je 1.1.2011. godine.

Osoba B uložila je 1.1.2013. godine.

Osoba C uložila je 1.1.2015. godine.

Osoba D uložila je 1.1.2017. godine.

Osoba E uložila je 1.1.2019. godine

Osoba F uložila je 1.1.2021. godine.

# 2011. 2013. 2015. 2017. 2019. 2021. 30.8.2021. A 1.000 $ 45.709 $ 1.061.432 $ 3.256.803 $ 13.332.001 $ 98.758.073 $ 165.621.540 $ B # 1.000 $ 23.545 $ 72.245 $ 295.743 $ 2.190.750 $ 3.673.983 $ C # # 1.000 $ 3.068 $ 12.560 $ 93.042 $ 156.053 $ D # # # 1.000 $ 4.093 $ 30.323 $ 50.854 $ E # # # # 1.000 $ 7.407 $ 12.422 $ F # # # # # 1.000 $ 1.677 $

Kronološko cjenovno kretanje bitcoina

Govoreći o glavnim prekretnicama i okruglim brojevima koje je bitcoin dosegnu tijekom godina, evo brze povijesti cjenovnog kretanja.

Bitcoinova blockchain mreža pokrenuta je 2009. godine kada je prvi blok izrudaren 3. siječnja. Međutim, tada nije bilo novčane vrijednosti ili tržišta do 2010. godine. Zapravo, u svibnju 2010. rani usvojitelj pokušao je prodati 10.000 bitcoina za 50 dolara, ali nije mogao pronaći kupca.

Prva stvarna bitcoin transakcija dogodila se u svibnju 2010. godine, gdje je 10 000 bitcoina korišteno za plaćanje dvije pizze, vrednujući svaki bitcoin kao djelić centa. Danas bi vrijednost ovog iznosa bila gotovo 500 milijuna dolara.

Bitcoin je prvi put prebacio prag od 1 dolara u veljači 2011., prije nešto više od deset godina, te je ubrzo u lipnju dosegnuo vrhunac od 32 dolara.

Drugi veliki porast popularnosti bitcoina dogodio se 2013. godine, a cijena je porasla do čak 1242 dolara u studenom te godine prije povlačenja.

Traći veliki val dogodio se 2017. godine. Bitcoin je u ožujku probio svoju prethodni rekord od 1242 dolara, dosegnuvši 19 783 dolara u prosincu te godine prije povlačenja.

Nakon 2017. godine interes za bitcoin pao je na dulje vrijeme. Cijena se u prosincu 2018. spustila na 3300 dolara, te nije probila prethodni rekord do prosinca 2020.

Bitcoin je prvi put probio prag od 50 000 dolara u veljači 2021., a u travnju je nakratko probio 60 000 dolara.

Hoće li se uskoro bitcoin dosegnuti 100.000 dolara?

Promatrajući 12-godišnju povijest bitcoina, vrlo je lako uočiti dvije stvari: sve manji prinosi i sve dulji ciklusi. Vremenski periodi mogu se tumačiti na različite načine. Najjednostavnije je uzeti u obzir dno umjesto cijene za vrijeme halvinga.

Vrhunac prvog ciklusa dogodio se u 2011. u kojem je cijena porasla 700 puta u 250 dana. Vrhunac drugog ciklusa dogodio se u 2013. u kojem je cijena porasla 500 puta u 750 dana. Vrhunac trećeg ciklusa dogodio se u 2017. u kojem je cijena porasla nešto više od 100 puta u 1100 dana. Zaključak je jasan.

Postavlja se pitanje hoće li bitcoin i dalje nastaviti dugogodišnji trend prema kojem bi dosegnuo novi vrhunac ciklusa u 2022. godini?

Sasvim je moguće da ćemo svjedočiti usponu i do 100 000 dolara za nekoliko mjeseci. Jedna od najčešćih kritika jest nepredvidljivost i ekstremna volatilnost bitcoina u kratkom roku. No kada usmjerimo pogled na dugoročni grafikon po logaritamskoj skali do izražaja dolazi dugoročni rast. Mnogi pokušavaju uhvatiti kratkoročne tržišne pokrete, ali to je iznimno težak zadatak. Povijesno je dokazano da je najprofitabilnija strategija ulaganja u bitcoin tzv. HODL strategija.

Iskusni bitcoin investitori reći će kako je najbolje vrijeme za kupnju bitcoina jučer, a drugo najbolje vrijeme upravo danas.